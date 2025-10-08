A Marsala il convegno su “Possessioni diaboliche e malattie”

MARSALA – Si terrà sabato 18 ottobre, con inizio alle ore 9,30, al complesso monumentale San Pietro di Marsala il convegno sul tema “Possessioni diaboliche e malattie: scienza e fede a confronto”, organizzato dalla Diocesi, Conferenza episcopale siciliana, col patrocinio del Comune. Dopo i saluti del sindaco Massimo Grillo e del Vescovo monsignor Angelo Giurdanella, interverrà padre Gianluca romano, coordinatore della Pastorale esorcistica della Diocesi di Mazara del Vallo. Relazioneranno fra’ Benigno Palilla, direttore regionale del Servizio per la Pastorale esorcistica delle Chiese di Sicilia e Salvatore Devy Franzino, medico chirurgo. Concluderà Rossana Messina, medico psichiatra.