A Mazara Due riprende il progetto “Ci siamo!” per il quartiere

MAZARA DEL VALLO – È ripreso nel quartiere “Mazara Due” di Mazara del Vallo, il progetto di animazione socio-culturale “Ci siamo!”. Le azioni progettuali sono coordinate dall’Opera di religione “Monsignor Gioacchino Di Leo” con la collaborazione del Comune di Mazara del Vallo. Con l’ente sarà firmato un protocollo d’intesa insieme alla Diocesi (che metterà a disposizione i fondi 8×1000 della Chiesa Cattolica), alle Sorelle della Misericordia di Verona e la parrocchia Sant’Antonio di Padova. Nei locali parrocchiali si svolgono le attività di doposcuola (da lunedì a giovedì) per ragazzi delle elementari e delle medie, incontri socio-ricreativi settimanali per adulti, gite mensili socio-culturali nelle varie città. Tra le iniziative anche un laboratorio musicale per minori per imparare a suonare la tastiera, la chitarra ed alcuni strumenti a percussione. «Periodicamente – spiega don Francesco Fiorino dell’Opera di religione “Monsignor Gioacchino Di Leo” – sono previsti alcuni momenti assembleari con gli abitanti disponibili del quartiere. Tema degli incontri è “Ci interessa!” per discutere sulle varie problematiche socio-economiche e per presentare delle proposte concrete al sindaco».