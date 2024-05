A Mazara il Primo Meeting delle aggregazioni laicali

MAZARA DEL VALLO – “Accogliamo la Parola con la gioia dello Spirito santo” è il titolo del 1° meeting diocesano delle aggregazioni laicali che si terrà domenica 19 maggio, presso l’auditorium dell’istituto tecnico “F. Ferrara” di Mazara del Vallo. Alle 9 si terrà l’accoglienza; a seguire: invocazione allo Spirito Santo; saluti della coordinatrice della CDAL Erina Alagna e presentazione dei gruppi; ascolto della Parola e meditazione del Vescovo; al termine celebrazione della santa messa presieduta dal Vescovo. La Consulta è nata qualche mese addietro. Si è già riunito il Consiglio, al quale ha partecipato il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella che ha indicato le priorità di quest’anno. Tra queste il censimento di tutti i gruppi, movimenti e associazioni ecclesiali presenti in Diocesi. A tal fine è stato messo a disposizione un modulo online (https://forms.gle/1kBYUcmsep2744B7A) da poter compilare. Ma tra le priorità c’è quello di redigere lo Statuto della Consulta. «Dovete essere facilitatori per tutte le aggregazioni laicali della nostra Diocesi – ha detto monsignor Giurdanella nell’ultimo incontro con la Consulta – perché possano esprimere la loro bellezza, per costruire insieme ed essere una Chiesa dove ognuno si senta accolto e apprezzato».