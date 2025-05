A Mazara la seconda Assemblea Aggregazioni Laicali

MAZARA DEL VALLO – Domenica 8 giugno si terrà a Mazara del Vallo la seconda assemblea diocesana delle aggregazioni laicali in questo anno giubilare. L’occasione è la solennità di Pentecoste e la giornata del gemellaggio tra la Diocesi di Mazara del Vallo e la Chiesa di Tunisi. «Camminiamo insieme come pellegrini di speranza per andare incontro agli altri con lo stile di Gesù e per arrivare al cuore di tutti», scrive il Vescovo nella lettera indirizzata alle aggregazioni laicali. L’appuntamento è alle ore 10,30 nella piazza antistante la chiesa San Michele per un momento di preghiera e di riflessione. Poi in pellegrinaggio si arriverà sino alla Cattedrale dove, alle ore 12, verrà celebrata la santa messa.