A Mazara sarà inaugurata una casa per donne in difficoltà

MAZARA DEL VALLO – Si terrà a Mazara del Vallo, martedì 10 maggio, alle ore 11, l’inaugurazione della Casa fraterna “Santa Teresa di Calcutta e Beata Vincenza Maria Poloni”, destinata all’accoglienza gratuita di donne in difficoltà e con figli minori. L’immobile è stato recentemente ristrutturato e arredato grazie ai fondi 8×1000 e ad alcune donazioni […]

MAZARA DEL VALLO – Si terrà a Mazara del Vallo, martedì 10 maggio, alle ore 11, l’inaugurazione della Casa fraterna “Santa Teresa di Calcutta e Beata Vincenza Maria Poloni”, destinata all’accoglienza gratuita di donne in difficoltà e con figli minori. L’immobile è stato recentemente ristrutturato e arredato grazie ai fondi 8×1000 e ad alcune donazioni private. La casa è di proprietà dell’Opera di religione “Mons. Gioacchino Di Leo” e si trova in via San Giovanni, 18. Benedirà i nuovi locali arredati il Vescovo monsignor Domenico Mogavero. La struttura potrà ospitare sino a 13 persone.