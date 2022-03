A Mazara s’inaugura l’hub space del progetto #iorestofuori

MAZARA DEL VALLO – venerdì 1 aprile, alle ore 16, presso la sede della Caritas diocesana-Fondazione San Vito Onlus, in via Casa Santa, 41 a Mazara del Vallo, s’inaugura l’Hub Space, nell’ambito del progetto #Iorestofuori, promosso dalla Fondazione e finanziato dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta […]

MAZARA DEL VALLO – venerdì 1 aprile, alle ore 16, presso la sede della Caritas diocesana-Fondazione San Vito Onlus, in via Casa Santa, 41 a Mazara del Vallo, s’inaugura l’Hub Space, nell’ambito del progetto #Iorestofuori, promosso dalla Fondazione e finanziato dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta di uno spazio attrezzato e condiviso, messo a disposizione dei cittadini. Un punto di aggregazione con giochi a terra e altri ancora costruiti con materiale da riutilizzo dai ragazzi che hanno seguito il laboratorio di riciclo. «Si tratta di un ulteriore passo del progetto – spiega il Presidente della Fondazione, Vito Puccio – con la riqualificazione di uno spazio interno alla nostra struttura tramite la progettazione partecipata: dalle idee dei ragazzi che frequentano il progetto sono emerse le idee poi messe in pratica. Il secondo passo sarà la riqualificazione di uno spazio esterno alla Fondazione, in un’area cittadina di Mazara del Vallo». Per l’inaugurazione sono previsti gli interventi istituzionali e l’esibizione della “SatirOrchestra” dell’Istituto comprensivo “Luigi Pirandello” di Mazara del Vallo. Nel progetto sono coinvolti 60 ragazzi (tra gli 11 e i 17 anni) che frequentano il Centro “Voci del Mediterraneo” della Fondazione che, nell’ottica della cittadinanza attiva, stanno costruendo proposte aggregative volte a sviluppare il loro senso critico, la loro attenzione al bene comune e ai bisogni della comunità civile e la conoscenza del territorio e del relativo patrimonio culturale e artistico locale. Tra gli obiettivi c’è anche quello di costruire un sistema integrato di relazioni e di reti tra i ragazzi e i diversi attori attivi sul territorio.