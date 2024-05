A Palermo, il primo festival sensuale della danza. Sabato e domenica al Saracen di Isola delle Femmine

PALERMO – Donne, Danza e Divertimento. Questi gli ingredienti del primo Sensual Fashion Lady Day Festival in Sicily che si terrà a Palermo, nei giorni 25 e 26 maggio 2024, presso il Saracen Sands Hotel & Congress Centre di Isola delle femmine. Nasce da un progetto della scuola Asd, Arte benessere e cultura, di Claudia Sortino e Angel Coria, e si articolerà in seminari di danza afrocubana, tecnica di tango mujeres, chacarera, rumba e, un seminario ispirato alla Sensual Dance Fit, ideato da Carolyn Smith, ballerina e coreografa scozzese, nota per il ruolo di presidente della giuria di Ballando con le stelle su Rai 1, finalizzato ad aiutare ciascuna donna a ritrovare la propria femminilità e sensualità attraverso semplici passi di ballo ed esercizi di fitness. Per informazioni 347 9451706 e 327 0964253.

Il programma della due-giorni

La prima giornata del Festival si concluderà con una sfilata di moda delle Ladies, un’esibizione delle insegnanti SDF e con la presentazione di Sister Act, challenge vinta dalle Sensual Dance Fit Ladies di Palermo. Si proseguirà con una serata danzante con musica anni ’90. La manifestazione si concluderà con l’opera di tango “Historias de Amor”, ideata dal maestro e coreografo argentino Angel Fabian Coria.

All’evento parteciperanno insegnanti provenienti da diverse scuole della penisola e un centinaio di allieve. Tra i nomi noti del panorama della danza saranno presenti Cinzia Tolin, collaboratrice diretta di Carolyn Smith e Isabella La Monica, assistente coreografa del noto personaggio televisivo insieme al suo partner Geremia Delfino, maestro e ballerino professionista di balli latini. Ci saranno Sandro Santos, maestro di danza afro-cubana e caraibica; Ennio Strongoli e Barbara Fazzari, maestri e ballerini di tango argentino di Messina, come Ivan Giuliano di Catania. E, ancora Viviana Dabbene, ballerina di tango ed insegnante Sensual Dance Fit Palermo assieme a Rosalia Taormina e Salvatore Ventura.

Il commento della co-ideatrice Claudia Sortino di Asd, Arte benessere e cultura

“Un’occasione unica, in cui ogni donna potrà svestirsi del proprio ruolo sociale e varcare la soglia della sala essendo se stessa, semplicemente donna – ha affermato Claudia Sortino, co-ideatrice del Festival per il suo convincimento che le donne possiedono un fortissimo potere emotivo innato. “Quando sanno riconoscerlo – ha aggiunto -, superando ostacoli e sovrastrutture, mettono in campo la propria autoironia e la propria capacità di divertirsi, diventando significativo veicolo di messaggi d’amore”.

Asd, Arte benessere e cultura è un’associazione che ha come scopo la divulgazione della cultura dell’arte attraverso la danza, la musica ed il benessere psicofisico della persona. L’Associazione tra l’altro ospita il progetto di Dance for Onchology, a titolo totalmente gratuito, nato ed ideato per aiutare e sostenere i malati oncologici.