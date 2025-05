A Palermo nasce Vermuteria

PALERMO – Il trio di imprenditori palermitani Giuseppe Costanza, Gioele Errera e Giorgio Naselli torna a scommettere sul centro storico di Palermo. Il 14 maggio inaugura Vermuteria, un locale innovativo dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione del vermut, il celebre vino infuso con erbe e spezie nato a Torino nel Settecento. Attraverso il suo format unico e sofisticato, Vermuteria si presenta così come un’esperienza nuova e innovativa per gli amanti del bere raffinato, portando a Palermo una vasta selezione di vermut, dalle etichette più classiche a quelle più moderne e ricercate. Ogni bottiglia è scelta con attenzione per offrire un’esperienza unica che celebra la storia e la complessità di questa bevanda iconica.

Accanto al vermut, una selezione di vini pregiati, con etichette locali siciliane e internazionali e, per gli amanti dei cocktail, non manca una piccola proposta di drink esclusivi a base di vermut, perfetti per chi vuole qualcosa di diverso dal solito.

In accompagnamento alle bevande, piatti semplici e golosi che completano l’offerta del locale: taglieri di salumi e formaggi e le immancabili focacce di “Caddìa”, punto di riferimento per la pizza palermitana. Ma Vermuteria non si limita all’esperienza serale: per gli amanti del light lunch, propone anche piatti freschi e gustosi, ideali per un pranzo sano e veloce senza rinunciare al gusto, da consumare al suo interno o nel proprio dehors nella piazzetta prospiciente.

Uno degli aspetti più distintivi di Vermuteria è la sua identità come listening bar, uno dei primi a Palermo a offrire questa tipologia di format, secondo un concetto che affonda le radici nella cultura musicale degli anni ’50 e ’60. Non si tratta di un semplice locale dove la musica è in sottofondo: qui la musica è protagonista, con set dal vivo e una consolle che trova spazio in sala con giradischi e vinili pensata per creare un coinvolgimento autentico. Ogni serata diventa così un evento musicale unico curato nei minimi dettagli, attraverso suoni che vanno dal jazz all’elettronica, passando per sonorità più sperimentali, per soddisfare tutti i gusti e creare un’ambientazione perfetta per ogni momento della serata.

Nella foto, Il Team de I Corrieri Group