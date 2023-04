A Palermo si presenta il volume “Ficuzza. Il mio viaggio tra i ricordi”

PALERMO – Organizzato da BCsicilia, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si presenta, giovedì 27 aprile 2023 alle ore 17,00, presso l’Istituto Pedro Arrupe in Via Franz Lehar, 6 a Palermo, il volume di Gaetano Giardina “Ficuzza. Il mio viaggio tra i ricordi”. Dopo i saluti di P. Gianni Notari, Direttore Istituto Pedro Arrupe, […]

PALERMO – Organizzato da BCsicilia, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si presenta, giovedì 27 aprile 2023 alle ore 17,00, presso l’Istituto Pedro Arrupe in Via Franz Lehar, 6 a Palermo, il volume di Gaetano Giardina “Ficuzza. Il mio viaggio tra i ricordi”. Dopo i saluti di P. Gianni Notari, Direttore Istituto Pedro Arrupe, sono previsti gli interventi di Giacomo Fanale, Docente di architettura, design e scenotecnica e Pippo Oddo, Storico, Esperto di cultura e del territorio. Conclusioni di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Coordinamento di Giuseppe Oddo, Presidente BCsicilia sede di Corleone. Per informazioni: email segreteria@bcsicilia.it – Tel. 3496065618 – 3386551454.

Il libro è una sorta di scrigno dove l’autore mette dentro i suoi ricordi nitidi e dettagliati, di un tempo che fu, leggero e spensierato, che va dagli anni ’50 ai primi anni ’70 a Ficuzza, suo paese natio.