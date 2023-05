A Partanna chi vincerà?…il migliore!

di Antonino Bencivinni Tra una settimana si voterà per le elezioni comunali Ad essere chiamati alle urne in Provincia di Trapani, sono 12 comuni: Trapani, Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Paceco, Pantelleria, Partanna, Poggioreale, San Vito Lo Capo, Santa Ninfa, Valderice e Vita. A Partanna sono due i candidati sindaco: Antonino Zinnanti, prima vicesindaco e poi assessore dell’attuale sindaco on. Nicolò Catania. Rappresenta la continuità amministrativa, nell’innovazione; la lista a suo sostegno è “Partanna Città Europea”. L’altro candidato sindaco è Francesco Li Vigni, uomo nuovo nella politica attiva partannese, voluto come candidato dai gruppi progressisti locali; la lista a suo sostegno è “Nuove visioni con Li Vigni Sindaco”. In questa occasione più che dire la nostra, abbiamo voluto chiedere ai due candidati sindaco di Partanna Francesco Li Vigni e Antonino Zinnanti perché i cittadini di questo centro belicino dovrebbero votarli. Questa è stata la risposta di Li Vigni: “La mia candidatura, insieme a quella della lista a mio sostegno ‘Nuove Visioni’ vuole offrire un cambiamento significativo per Partanna, basato su una visione politica solida e sulla determinazione a trasformare la comunità per il meglio. È giunto il momento di invertire la rotta dell’ultimo decennio e di costruire insieme, come comunità, la Partanna che sogniamo e che ci meritiamo. Una Partanna di cui essere fieri sempre, valorizzando i nostri punti di forza identitari e creando opportunità di lavoro reali per le famiglie, supportando le imprese locali, le scuole, le associazioni culturali e sportive, e garantendo la giusta assistenza e supporto alla popolazione anziana”. Questa è stata la risposta di Zinnanti: “Il voto per Antonino Zinnanti è un voto per la continuità con l’operato che nei cinque anni trascorsi ha svolto l’Amministrazione comunale uscente. Porto con me la ricchezza dell’esperienza vissuta al servizio della città, occupandomi del bilancio dell’ente che oggi è uno dei più virtuosi della Sicilia. Ma l’impegno, se eletto, è quello di avviare tante nuove progettualità per lo sviluppo economico e sociale, per il turismo e l’agricoltura. In questi anni trascorsi abbiamo ottenuto risultati di successo nel settore dell’innovazione tecnologica, settore sul quale ci impegneremo con progetti concreti per dare nuove opportunità per i nostri giovani che vogliono restare a vivere a Partanna e per fare della nostra città un centro di ricerca e punto di riferimento per l’Italia per lo sviluppo nel campo dell’innovazione. Ascoltare i cittadini sarà la via maestra per la nostra Amministrazione, operare con onestà e trasparenza sarà la linea guida per governare la città dove non vogliamo che nessuno rimanga indietro”. Ciascun candidato sindaco ha il supporto di 12 candidati consiglieri comunali. Questi poi sono gli assessori finora designati: da Zinnanti, Mimma Amari e Noemi Maggio; da Li Vigni, Valeria Battaglia, Roberto De Gennaro Crescenti e Filippo Luca Triolo. Nelle elezioni comunali del 2018 a Partanna i votanti sono stati 6379 su 10144 abitanti. Oggi gli abitanti sono 9932. Il gioco quindi lo faranno i presumibili 5-6 mila votanti. Auguri a tutti i candidati!