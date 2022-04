A Partanna è stato presentato il Manifesto per il territorio trapanese “Diamo voce al nostro territorio”

PARTANNA – Il sindaco di Partanna Nicolò Catania ha riunito, oggi, domenica 24 Aprile , presso il “Parco dei Pini”, un nutrito numero di cittadini provenienti da diverse parti del territorio trapanese; tra questi alcuni sindaci e politici della provincia, imprenditori, rappresentanti di diverse categorie sociali, amici e semplici cittadini, per divulgare un progetto politico […]

PARTANNA – Il sindaco di Partanna Nicolò Catania ha riunito, oggi, domenica 24 Aprile , presso il “Parco dei Pini”, un nutrito numero di cittadini provenienti da diverse parti del territorio trapanese; tra questi alcuni sindaci e politici della provincia, imprenditori, rappresentanti di diverse categorie sociali, amici e semplici cittadini, per divulgare un progetto politico che mira a migliorare le condizioni dell’intero territorio trapanese. Catania, in procinto di candidarsi alle prossime elezioni regionali (ormai manca solo l’ufficialità e la scelta del colore politico di appartenenza), si è fatto portavoce delle istanze dei cittadini ed ha delineato in sintesi il progetto politico che vuole ridare voce ad un territorio spesso dimenticato o relegato ai margini della politica nazionale e regionale. All’assemblea sono intervenuti il regista Giacomo Bonagiuso, il sindaco di Castellammare Nicola Rizzo, il vicesindaco di Gibellina Tanino Bonifacio, l’assessore alle Finanze del comune di Marsala Michele Milazzo, il segretario del comune di Alcamo Vito Antonio Bonanno, ha moderato l’incontro la giornalista Stefania Renda.

Stefano Caruso