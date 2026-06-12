A Partanna…Infiorata di livello!

di Antonino Bencivinni La IV Infiorata di Partanna, dopo il suo allestimento iniziato il 5 giugno e continuato anche nelle ore notturne ad opera di numerosissimi volontari, è stata da sabato 6 giugno visitabile e aperta al pubblico nella sua maestosità in via Regina Elena (strada perpendicolare alla centrale piazza Falcone e Borsellino). Dopo le 18,00 di sabato si è assistito allo spettacolo itinerante per le vie del Centro Storico del gruppo folkloristico “Fiori del Mandorlo” di Agrigento. Alle 21,00 a Piazza Falcone e Borsellino si è esibita la band musicale “Soda caustica 2.0”. L’Infiorata che ha luogo a Partanna in occasione della celebrazione della festività del Corpus Domini, è stata ideata dal giovane partannese Giuseppe Barresi che ne è il direttore artistico ed è stata promossa dall’Associaziome pro Chiesa Madre Ets di cui è guida il parroco, l’arciprete padre Antonino Gucciardo. L’iniziativa, con l’apporto positivo dei vari volontari che si sono prodigati a realizzarla, è stata patrocinata dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione e sostenuta da numerosi sponsor. Decisamente migliorata nei suoi quattro anni di vita, già gode di un forte apprezzamento. “Siamo contenti – ha evidenziato padre Antonino Gucciardo – della crescita che in questi anni ha registrato l’Infiorata. Vanno evidenziati soprattutto lo spirito di unità e di collaborazione che riesce a creare e il modo originale e gioioso di onorare Gesu Eucaristia, vero protagonista dell’unità della comunita tutta”. Domenica 7 giugno, l’Infiorata (una delle 4 realizzate in Sicilia con Montallegro, Noto e Solarino) è stata ancora visitabile per tutto il giorno. Previsti cortei itineranti di sbandieratori, intrattenimenti musicali, celebrazione eucaristica e processione con spettacolo pirotecnico finale.

Adesso, auguri di buone vacanze a tutti. Appuntamento alla seconda metà di settembre 2026.