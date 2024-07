A Partanna “La Prima Casa dell’Acqua” realizzata dalla ditta Mega Vending con l’ausilio della Farmacia San Vito in via F. Leone.

PARTANNA – È in funzione da qualche giorno “La Prima Casa dell’Acqua” realizzata dalla ditta Mega Vending con l’ausilio della Farmacia San Vito in via F. Leone.

Le Case dell’Acqua sono un servizio offerto ai cittadini poiché erogano, in tutta Italia, acqua pubblica di qualità, naturale o frizzante, refrigerata o a temperatura ambiente.

Sono migliaia le famiglie che ogni giorno si recano alle Case dell’Acqua per compiere un gesto semplice e in questo modo diventare “Attori Responsabili” per la salvaguardia della salute e dell’ambiente.

Questo gesto semplice elimina la produzione e il trasporto su camion di milioni di bottiglie di plastica, riducendo così le immissioni nocive di CO2 in atmosfera.

Tutti coloro che vorranno rifornirsi dell’acqua pagheranno 0,07 centesimi di euro al litro per l’acqua naturale e 0,09 centesimi di euro al litro per l’acqua frizzante.

LA ditta Mega Vending fornirà alla cittadinanza un servizio che consentirà un notevole risparmio economico e garantirà un’elevata qualità dell’acqua, grazie ad un serie di controlli previsti dal Ministero della Salute. Inoltre chi si approvvigionerà dalla casa non utilizzerà più bottiglie di plastica riducendo così le immissioni nocive di CO2 nell’atmosfera.