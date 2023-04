A Partinico si presenta “Lu ciumi della vita”

PARTINICO – Organizzato da BCsicilia, in collaborazione con la Chiesa Madre di Partinico, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si presenta, sabato 22 aprile 2023 alle ore 18,30 presso la Sala Rosariello di Partinico, il volume di Vincenzo Di Trapani “Lu ciumi della vita”. Dopo i saluti di Teresa Chimenti, Presidente BCsicilia Partinico è previsto l’intervento di mons. Salvatore […]

PARTINICO – Organizzato da BCsicilia, in collaborazione con la Chiesa Madre di Partinico, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si presenta, sabato 22 aprile 2023 alle ore 18,30 presso la Sala Rosariello di Partinico, il volume di Vincenzo Di Trapani “Lu ciumi della vita”. Dopo i saluti di Teresa Chimenti, Presidente BCsicilia Partinico è previsto l’intervento di mons. Salvatore Salvia, Arciprete della Chiesa Madre Partinico. Letture di Lia Corrao, Socia BCsicilia. Coordina Antonio Pollara, Vicepresidente BCsicilia Partinico. Le offerte raccolte dalla vendita dei libri verrà devoluta ai poveri.

Il libro vuole rappresentare un invito a riflettere su quelle tensioni che talvolta, pur contrastanti tra di loro, si manifestano in ogni essere vivente. “Lu ciumi della vita” si presenta come una metafora volta a far riflettere sul percorso umano che si sviluppa in forme diversificate e ogni composizione affronta uno specifico tema.