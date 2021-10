A Petrosino sarà realizzata una pista ciclo-pedonale lunga 7 chilometri

PETROSINO – Petrosino avrà una pista ciclo-pedonale. La Giunta comunale ha approvato il relativo progetto che prevede la realizzazione dell’opera lungo il litorale che va da Sibiliana a Torrazza. La pista sarà lunga quasi 7 chilometri. L’importo dell’intervento ammonta a 1,6 milioni di euro, somma per la quale verrà fatta richiesta di erogazione all’Istituto per il […]

PETROSINO – Petrosino avrà una pista ciclo-pedonale. La Giunta comunale ha approvato il relativo progetto che prevede la realizzazione dell’opera lungo il litorale che va da Sibiliana a Torrazza. La pista sarà lunga quasi 7 chilometri. L’importo dell’intervento ammonta a 1,6 milioni di euro, somma per la quale verrà fatta richiesta di erogazione all’Istituto per il Credito Sportivo. Il progetto ha già ricevuto il parere favorevole della Sovrintendenza per i Beni Culturali di Trapani, della Regione Siciliana e del Coni.

“Questo è un altro importante tassello della nostra attività amministrativa”, evidenza il Sindaco Gaspare Giacalone che aggiunge: “Un progetto di viabilità sostenibile che ci consentirà di valorizzare ulteriormente, dal punto di vista paesaggistico e ambientale, il nostro bellissimo litorale con un itinerario ciclabile e pedonale sicuro e facilmente riconoscibile”. La pista ciclo-pedonale sarà a doppia corsia, larga 2,5 metri, realizzata con materiale a basso impatto ambientale e si svilupperà su un itinerario di notevole interesse paesaggistico.