A Roma conferimento al Maestro Cesare Belluardo del “Diploma di benemerenza e meriti sportivi per l’anno 2023”

ROMA – Si terrà a Roma nella prestigiosa Sala Auditorium del Palazzo delle Federazioni del CONI, la consegna dei “Diplomi di Benemerenza e meriti sportivi 2023 XFC/ASI” da parte del Direttivo nazionale della XFC World Federation (Xtreme Fighter Champion). All’evento saranno presenti tutte le figure istituzionali ed i tecnici che si sono particolarmente distinti per il loro operato ed i successi ottenuti dai propri atleti, nell’anno sportivo che si avvia alla conclusione.

Convocato per il conferimento dell’ambita onorificenza il Maestro trapanese Cesare Belluardo (cintura nera 8° dan e Presidente Regione Sicilia della stessa organizzazione internazionale) a conclusione di uno splendido anno, coronato da numerose vittorie e gremito da una frenetica attività sportiva che ha reso la Sicilia una delle regioni italiane di maggior rilievo in ambito nazionale.

Sono ben tre, infatti, le manifestazioni sportive disputatesi in regione e valide per le qualificazioni ai Campionati Italiani svolti a Roma nel mese Maggio. Tra queste il Campionato Regionale 2023 che ha avuto luogo proprio a Trapani, con una forte adesione di atleti e società sportive della Sicilia. Successivamente la partecipazione, insieme alle numerose vittorie, ottenute con i colori dell’asd Team Sicilia di Trapani (diretta dallo stesso Belluardo), che si vanno a sommare a quelle delle diverse compagini isolane qualificate precedentemente per i World Championship XFC 2023 svolti sempre a Roma, con la presenza di ben 23 Nazioni provenienti anche d’oltreoceano.

“Questo ambito riconoscimento è il risultato di un anno di intenso lavoro sportivo svolto in palestra con i miei allievi, oltre che nei palazzetti e varie sedi istituzionali per quanto riguarda il mio incarico sportivo regionale. Il lavoro di squadra e l’attaccamento alla propria divisa federale è la chiave vincente per i numerosi traguardi raggiunti. – dichiara il Maestro Cesare Belluardo – Ringrazio i Presidenti Alessandro ed Alessio Cecchini per la fiducia data con il rinnovo dell’incarico regionale all’interno della sigla XFC ed ancora, per la gratificazione ottenuta con un prestigioso riconoscimento ufficializzato in una sede del CONI ed in una città come Roma, che da sole rendono l’idea dell’importanza di questa cerimonia di consegna”.

Nella foto da dx, il Maestro Cesare Belluardo con il Presidente Alessandro Cecchini.