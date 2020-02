A San Vito Lo Capo e Castelluzzo, “E’ Carnevale, divertiamoci insieme”

SAN VITO LO CAPO – Week end all’insegna dell’allegria del Carnevale a San Vito Lo Capo (sabato 22 febbraio) e a Castelluzzo (domenica 23 febbraio). Parate in maschera, musica, balli, coriandoli e la sfilata di due carri allegorici animeranno le strade e le piazze coinvolgendo adulti e bambini. Il primo appuntamento è in programma sabato […]

SAN VITO LO CAPO – Week end all’insegna dell’allegria del Carnevale a San Vito Lo Capo (sabato 22 febbraio) e a Castelluzzo (domenica 23 febbraio). Parate in maschera, musica, balli, coriandoli e la sfilata di due carri allegorici animeranno le strade e le piazze coinvolgendo adulti e bambini.

Il primo appuntamento è in programma sabato a San Vito Lo Capo, con l’allegra carovana che partirà alle ore 14.30 da via Pier Santi Mattarella bassa per percorrere le strade principali del borgo marinaro e ultimare la festa a piazza Carlo Barbera dove verranno distribuiti panini con la salsiccia.

Domenica la manifestazione si sposterà a Castelluzzo. La sfilata prenderà il via alle ore 14.30 dalla via Cristoforo Colombo alta e si concluderà nella piazza della frazione con una degustazione.

L’evento dal titolo “E’ Carnevale, divertiamoci insieme” è promosso dal Comune di San Vito Lo Capo, con la collaborazione delle Associazioni “Volpara Eventi” e “Rainbow” ed il supporto della locale Pro Loco.

«Anche quest’anno, per il Carnevale – dichiara il sindaco Giuseppe Peraino – abbiamo voluto animare il territorio per offrire alla nostra comunità delle occasioni per ritrovarsi all’insegna della spensieratezza e del divertimento. Una manifestazione, resa possibile grazie alla sinergia con le associazioni, che auspichiamo possa fare da richiamo anche per i visitatori che solitamente vengono durante il periodo estivo».