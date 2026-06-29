‘A Scurata, al via la IX Edizione. Appuntamento all’Ouverture delle Cantine Pellegrino di Marsala

MARSALA – Nuovo taglio del nastro per la rassegna ‘A Scurata, manifestazione ideata e organizzata dal MAC – Movimento Artistico Culturale Città di Marsala, che giunge quest’anno alla sua IX edizione, confermandosi uno degli appuntamenti culturali più suggestivi dell’estate trapanese.



Un progetto che nel corso degli anni ha saputo trasformare il tramonto sullo Stagnone in un’esperienza artistica unica, in un “luogo dell’anima” dove teatro, musica e parole riescono a dialogare con la storia, la memoria e l’identità di una terra dai mille volti.



L’edizione 2026, che prenderà il via il 25 luglio, per chiudere i battenti il 6 settembre, rappresenta un’evoluzione del percorso culturale costruito negli anni, poiché dà vita ad una programmazione diffusa che estende l’esperienza della manifestazione oltre i suoi confini originari, coinvolgendo nuovi scenari e nuovi luoghi. «Una scelta – spiegano il presidente e il direttore artistico del MAC, Salvatore Sinatra e Gregorio Caimi – che rafforza la vocazione della rassegna a creare connessioni tra territori, comunità e patrimoni culturali, offrendo al pubblico un itinerario di spettacoli di grande livello immersi in contesti di straordinaria bellezza».

La conferenza stampa di presentazione di questa IX edizione è in programma martedì 30 giugno, alle ore 10:30, presso l’Ouverture delle Cantine Pellegrino di Marsala. Nell’occasione, sarà illustrato il programma e saranno presentati gli artisti ospiti e le novità di un appuntamento che rinnova l’impegno del MAC in termini di promozione culturale e valorizzazione del territorio.