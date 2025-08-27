“’a Scurata”, previsioni meteo avverse: il concerto “Alleria – omaggio a Pino Daniele” si terrà nel complesso San Pietro

MARSALA – Il concerto dal titolo: “Alleria – omaggio a Pino Daniele” con gli arrangiamenti e la direzione musicale di Aldo Bertolino, diversamente da quanto comunicato in precedenza, non si terrà nel teatro a mare “Pellegrino 1880, ma all’interno del complesso monumentale San Pietro. Lo spettacolo si svolgerà alla stessa ora: ossia alle 19,30. A decidere il cambiamento, a causa del fatto che si attendono proprio domani, giovedì 28 agosto, forti folate di vento, è stato il Movimento artistico culturale città di Marsala – M.A.C., che da otto anni organizza la Rassegna “’a Scurata cunti e canti al calar del Sole – Memorial Enrico Russo”.

Giovedì insieme ad Aldo Bertolino si esibiranno: Dario Li Voti – Batteria; Gianluca Pantaleo – Basso; Dario Silvia – Piano elettrico e Tastiere; Fabrizio Coppola – Chitarre e Voce; Gregorio Caimi – Chitarre; Aldo Bertolino – Tromba e flicorno; e le voci di Riccardo Sciacca e Giuliana Pantaleo. Biglietti on line su: https://mac.organizzatori.18tickets.it/event/43497

Sabato 30 agosto la rassegna tornerà nel teatro a mare “Pellegrino 1880”, presso le Saline Genna della riserva naturale dello Stagnone di Marsala dove alle 21,15 Alessio Piazza che porterà in scena il suo spettacolo “Le Vispe Terese”. A chiudere il cartellone, domenica 31 agosto alle 19,30, sarà il concerto: “Franco Battiato Tribute: la “cura” dell’eterno” con la speciale partecipazione di Rita Botto e Mario Venuti.

Biglietti al link https://mac.organizzatori.18tickets.it/subscriptions”, presso l’agenzia I Viaggi dello Stagnone, in via dei Mille n.65 (tel 0923 956105 – 373 7069569). Sarà inoltre possibile fare i biglietti usufruendo della carta del docente e on line su https://mac.organizzatori.18tickets.it/event/43495

Maggiori informazioni su www.scurata.it.