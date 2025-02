A Segesta prima domenica di mese, si presenta il volume nato dalla mostra “Elyma”. Torna il Mercato degli Elymi

SEGESTA. La prossima è la prima domenica del mese (2 marzo) e ritorna il consueto ingresso gratuito ai siti della cultura: Segesta apre le porte dalle 9 alle 18.30 e si potrà accedere liberamente al parco archeologico per un’intera giornata luminosa nella natura. Che l’ha fatta da padrona l’anno scorso per la mostra “Elyma” di Gandolfo Gabriele David: installazioni vegetali in forte dialogo con il Parco archeologico, che hanno segnato la riapertura al pubblico del tempio dorico, rimasto inaccessibile per due decenni. Da questa esperienza è nata una pubblicazione che attraverso interviste, documentazioni, saggi e racconti, approfondisce temi inerenti arte, territorio e comunità. Il volume, edito da MondoMostre, sarà presentato domenica alle 12.30, dall’artista e dai curatori, lo storico dell’arte Lori Adragna e il direttore del Parco, Luigi Biondo.

All’ingresso del Parco, accoglierà i visitatori il consueto Mercato degli Elymi, una decina di stand per assaggiare, scoprire e naturalmente acquistare, i prodotti a km0 delle aziende del territorio. Poi si entra nel Parco, ognuno seguendo il proprio percorso: chi amerà raggiungere il Tempio Dorico – si può utilizzare il nuovo tragitto a gradoni pensato per le famiglie o per chi ha difficoltà a camminare -, chi invece deciderà di salire fino all’antico Teatro, anche con il servizio di navetta; e chi invece seguirà alle 10,30 Segesta experience la visita guidata che include il Teatro, l’Agorà, il Tempio Dorico e l’Antiquarium, sempre con la navetta. www.coopculture.it.

Alle 11 CoopCulture invita invece i più piccoli a un incontro con Marco Rizzo che spiegherà quanto è importante proteggere il pianeta. Raccogliendo il filo virtuale di “Phos” (il videomapping di questa estate) e partendo dal suo libro illustrato, “L’ecologia spiegata ai bambini”, lo scrittore e sceneggiatore si farà aiutare dai suoi personaggi, Sandy la volpe ed Ettore il pellicano per raccontare quanto è importante che tutti, grandi e piccoli, si mettano in gioco per salvaguardare l’ambiente, soprattutto in un parco archeologico come Segesta che poco più di un anno fa è stato colpito da un terribile incendio, di cui restano ancora le tracce. Modera Ornella Fulco, giornalista e promotrice culturale siciliana. Dopo la lettura, i bambini coloreranno le immagini di Sandy ed Ettore, e potranno portarle a casa come ricordo della bella giornata.