A Siculiana pronto intervento di alcuni militari che salvano dal mare una madre con le due figlie

SICULIANA – Nei giorni scorsi, presso la spiaggia di Siculiana Marina (AG), quattro militari effettivi al 6° reggimento bersaglieri di Trapani, attualmente impiegati nell‘Operazione “Strade Sicure“ con il Raggruppamento “Sicilia“, hanno tratto in salvo una madre con le due figlie che si erano avventurate in mare nelle acque agitate del litorale di Siculiana Marina e non riuscivano a tornare a riva a causa della forte corrente e delle onde alte.

I militari, che si trovavano in zona liberi dal servizio, allertati dalle grida della donna, sono intervenuti senza esitazioni, alcuni a nuoto altri con un pedalò, e sono riusciti a portare in salvo la madre con le due figlie di 11 e 9 anni.

Un plauso è stato rivolto ai militari dalle persone che nel frattempo si erano assembrate sulla spiaggia.