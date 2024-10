A Trapani UICI, IAPB e Lions in prima linea per la Giornata Mondiale della Vista

TRAPANI – In occasione della Giornata Mondiale della Vista, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI) di Trapani, in collaborazione con IAPB Italia ETS e Lions Club Trapani, ha tenuto una conferenza stampa per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della cura della salute degli occhi.

Il dott. Pietro Catalano, Presidente Onorario della Sezione UICI di Trapani, ha aperto l’incontro delineando la missione dell’Unione: “Il nostro obiettivo è promuovere la prevenzione delle malattie della vista e potenziare i servizi di cura e riabilitazione visiva. Realizziamo questo attraverso azioni concrete come screening oculistici gratuiti. Inoltre offriamo visite oculistiche ed esami specialistici a prezzi calmierati rispetto alle normali tariffe professionali”.



Il dott. Fabio Scaglione, Direttore dell’Ambulatorio Oculistico dell’UICI di Trapani, ha enfatizzato l’importanza dei controlli regolari: “Le malattie che minacciano la vista interessano milioni di persone in Italia e il rischio cresce con l’allungarsi della vita media”.

Scaglione ha poi fornito consigli pratici per la cura quotidiana della vista: “Uno stile di vita sano è fondamentale. Raccomandiamo di bere molta acqua, proteggere gli occhi dalla luce solare intensa, evitare traumi oculari, utilizzare le lenti a contatto con precauzione e fare pause regolari durante l’uso prolungato di schermi digitali”. Ha inoltre sottolineato l’importanza di visite oculistiche regolari fin dalla giovane età: “La prima visita dovrebbe essere effettuata alla nascita, seguita da un controllo entro i 3 anni, e poi regolarmente durante l’infanzia e l’adolescenza. Per gli adulti, la frequenza dipende dai fattori di rischio individuali, ma un check-up annuale è consigliabile per tutti”.



Il dott. Francesco Giurlanda, Segretario del Lions Club Trapani, ha illustrato l’impegno storico e attuale dell’organizzazione nella lotta alla cecità ed ha elencato alcune delle principali iniziative dei Lions: “A livello internazionale, la nostra campagna Sight First ha permesso di restituire la vista a milioni di persone attraverso interventi di cataratta e altre cure oculistiche. La raccolta di occhiali usati consente di fornire occhiali a chi non può permetterseli in tutto il mondo. A livello nazionale, sosteniamo la Scuola Cani Guida di Limbiate, che addestra cani per assistere le persone non vedenti”. Ha poi dettagliato le attività locali: “A Trapani, collaboriamo strettamente con l’UICI e IAPB Italia in progetti come ‘La prevenzione non va in vacanza’, la Giornata Mondiale della Vista, la Settimana Mondiale del Glaucoma e ‘Occhio agli occhi’, un programma di screening oculistici nelle scuole della provincia. Inoltre, celebriamo annualmente la ricorrenza di Santa Lucia, protettrice dei ciechi, per mantenere alta l’attenzione sulla salute visiva”.



La conferenza ha messo in luce come la collaborazione tra diverse organizzazioni sia fondamentale per promuovere efficacemente la salute visiva.



Per ulteriori informazioni sulla Giornata Mondiale della Vista e sulle iniziative in corso, visitate www.giornatamondialedellavista.it.

La popolazione trapanese può usufruire delle prestazioni dell’ambulatorio oculistico sito a Trapani in via Livio Bassi n. 58 – 60 dove si effettuano prestazioni specialistiche di alta qualità a prezzi sociali.