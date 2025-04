A Travelexpo l’assessora Amata: “Nel 2024 +22% di turisti stranieri inSicilia, entro giugno le domande per il bando da 135 milioni per migliorare l’offerta”

PALERMO – L’inaugurazione della 27esima edizione di Travelexpo-Borsa Globale dei Turismi ha visto il patron Toti Piscopo illustrare il nuovo tema di quest’anno, quello della “Civiltà del viaggio fra aspirazione e affermazione” e presentare la piattaforma “EcoTurismo in Comune”, progetto della Logos con Regione, Anci Sicilia e Sicindustria, finanziato dal ministero del Turismo, che dal prossimo

mese di settembre consentirà ai Comuni di evidenziare in una vetrina digitale le opportunità di investimento offerte dai loro territori.

L’assessora regionale al Turismo, Elvira Amata, partner del progetto digitale, in videocollegamento ha ricordato che “nel 2024 il numero di turisti stranieri in Sicilia è aumentato del 22%, e ciò impone di rafforzare un’offerta ricettiva di qualità. Entro giugno tramite l’Irfis-FinSicilia sarà possibile presentare istanza per il bando da 135 milioni, già pubblicato, per le strutture ricettive, che aiuterà le

piccole e medie imprese a investire per rispondere a questa crescente domanda”.

Il deputato regionale e sindaco di Taormina, Cateno De Luca, si è lungamente soffermato sull’importanza del coordinamento fra le istituzioni pubbliche per lo sviluppo del turismo: “Se in Sicilia, su 16 bandiere blu, 8 sono lungo la costa del Messinese è grazie ai Comuni che sono intervenuti sui servizi di pulizia e balneari. In fatto di trasporti, abbiamo presentato una legge, che è stata approvata, che

consente ad un Comune, tipo Taormina, di estendere il proprio servizio locale di trasporto ai Comuni limitrofi e così, nel nostro caso, abbiamo potuto realizzare il collegamento fra Naxos, Letojanni, Trappitello, Castelmola e Gaggi che prima non si poteva fare, e abbiamo triplicato il numero di turisti trasportati. Con un’altra legge proposta e approvata abbiamo fatto sì che il 15% dell’incasso dei biglietti dei siti archeologici vada ai Comuni perché provvedano ai servizi di pulizia attorno a questi siti. C’è ancora molto da fare”, ha concluso De Luca.

Giorgio Andrian, project manager della candidatura al MaB Unesco delle

Saline di Sicilia, ha riferito che “il Comitato Unesco del ministero dell’Ambiente che ha ricevuto il dossier ci ha risposto e ha convocato il Comitato promotore della candidatura per il prossimo 28 aprile”. Vincenzo Evola, responsabile Territorial Development Sicilia di Unicredit, ha sottolineato come la Banca, con oltre 200 filiali nel territorio, nel 2024 abbia erogato in Sicilia 1,3 miliardi, di cui 653 milioni a piccole e medie imprese e ha ricordato la recente convenzione

sottoscritta con Federalberghi, che offre alle imprese turistiche servizi innovativi, consulenza per cogliere le opportunità del “Pnrr” e dei vari bandi, ma anche supporto per investimenti in area Zes unica e con Transizione 5.0.

