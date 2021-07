A Valderice Onda Festival valorizza il talento musicale siciliano

VALDERICE – Si è svolta in modalità online, sulla pagina Facebook ufficiale, la conferenza stampa di presentazione di Onda Festival, il festival musicale “Made in Sicily” che si svolgerà il 30 e il 31 luglio al teatro “On. Nino Croce” di Valderice. «Anche quest’estate, con grande entusiasmo, siamo pronti per far partire la quarta edizione […]

VALDERICE – Si è svolta in modalità online, sulla pagina Facebook ufficiale, la conferenza stampa di presentazione di Onda Festival, il festival musicale “Made in Sicily” che si svolgerà il 30 e il 31 luglio al teatro “On. Nino Croce” di Valderice.

«Anche quest’estate, con grande entusiasmo, siamo pronti per far partire la quarta edizione di un grande evento come Onda Festival. A questo festival sono particolarmente legato in quanto ideato e nato nel 2018, subito dopo l’insediamento della mia Amministrazione. Oggi “Onda” fortemente sostenuto dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, rappresenta un veicolo importante di promozione delle eccellenze musicali siciliane, ma soprattutto del nostro territorio e delle nostre splendide location, come quella del Teatro “On. Nino Croce” di Valderice. La musica protagonista principale delle due serate con il suo linguaggio profondo ed universale valica ogni confine geografico e temporale» – così ha dichiarato Francesco Stabile, sindaco del Comune di Valderice.

A seguire sono intervenuti il direttore artistico, Rino Marchese, che ha dichiarato: «All’interno del festival non è presente un unico genere musicale, ma tanti spaccati musicali tutti prodotti in Sicilia. L’ obiettivo è valorizzare il talento musicale siciliano».

Tra i presenti online: l’artista Nazarin, nome d’arte di Salvo Ladduca, fresco del suo settimo album “1981” che presenterà proprio a Valderice e ancora il cantautore catanese Cesare Basile. Durante la conferenza stampa è intervenuto telefonicamente Mario Venuti che ha espresso il suo apprezzamento nei confronti dell’anfiteatro di Valderice che ha definito «un luogo magico». Eleonora Bordonaro ha fatto pervenire un video clip con i suoi saluti.

Ha chiuso gli interventi, infine, il responsabile del circuito dei festival Experience per KeepOn LIVE, Luca Li Voti.

Durante la conferenza stampa sono intervenuti alcuni esponenti della stampa estera: Anthony Pasquale di Radio ICN (New York Italian Radio) di New York, Joe Malignaggi, di 3CR Community Radio Melbourne Australia. Entrambe hanno accolto con entusiasmo l’idea di promuovere il progetto Onda Festival nei rispettivi paesi.

Il programma di Onda Festival prevede il giorno 30 luglio l’esibizione di Nazarin e Cesare Basile, mentre il giorno dopo sarà la volta di Mario Venuti ed Eleonora Bordonaro. Il Festival sarà presentato da Giusy Deblasi, attrice e speaker radiofonica.

L’ingresso sarà gratuito previa prenotazione chiamando al numero 388 5662176.

Onda Festival è organizzato dal Comune di Valderice e dall’Associazione Musicale “Rinoscky Music”, con il contributo dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, dell’ARS – Assemblea Regionale Siciliana e il supporto di aziende. L’evento ha ricevuto il patrocinio gratuito del Distretto Turistico della Sicilia Occidentale ed è inserito nel circuito KeepOn Festival Experience e nella Rete Trapanese per il Turismo di Comunità.

Media partner: Rmc 101. Orario di inizio: ore 21.00