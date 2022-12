A Valderice va in scena “La Bibbia nel Parco” 26, 27, 30 Dicembre 2022 | 5 e 6 Gennaio 2023

VALDERICE – A dicembre e a gennaio, a Valderice, in provincia di Trapani, andrà in scena La Bibbia nel Parco, giunta alla sua venticinquesima edizione. L’unico presepe vivente in Italia che racconta la Bibbia, un capolavoro artistico e culturale, impreziosito da dieci quadri statici viventi che rappresentano episodi dell’Antico e del Nuovo Testamento. Ottanta figuranti […]

VALDERICE – A dicembre e a gennaio, a Valderice, in provincia di Trapani, andrà in scena La Bibbia nel Parco, giunta alla sua venticinquesima edizione. L’unico presepe vivente in Italia che racconta la Bibbia, un capolavoro artistico e culturale, impreziosito da dieci quadri statici viventi che rappresentano episodi dell’Antico e del Nuovo Testamento. Ottanta figuranti in costumi d’epoca disposti lungo un percorso illuminato da fiaccole, che si sviluppa per ottocento metri immersi nello splendido scenario del Parco Urbano di Misericordia.

Un evento ricco di grande suggestione e bellezza, che intreccia arte, fede, cultura, spettacolo e impegno sociale. Un affascinante percorso da visitare nel periodo natalizio, un cammino spirituale, della durata di mezz’ora, che sarà allietato dal tipico assaggio di una gustosa “zuppa” e dal tradizionale dolce siciliano del Natale la “sfincia”.

La rappresentazione, quest’anno, si svolgerà nei giorni 26, 27, 30 dicembre e il 5 e il 6 gennaio, dalle ore 18.00 alle ore 21.00, con ingresso gratuito. Il tema di questa edizione sarà la fraternità.

Tra gli eventi collaterali: il 23 dicembre, alle ore 21.00, nel Santuario Maria SS. di Misericordia, a Valderice, si svolgerà il concerto “Note di Natale”, musica e parole con Pietro Adragna e Giuseppe Vultaggio.

La Bibbia nel Parco sarà presentata alla stampa il 14 dicembre, alle ore 19.00, nella Sala Conferenze del Molino Excelsior.

La Bibbia nel Parco è organizzata dall’Associazione Pro Misericordia, con il patrocinio del Comune di Valderice e con la collaborazione della Parrocchia di Maria SS. della Misericordia e la Parrocchia di Cristo Re di Valderice.