Abolita l’addizionale comunale per i biglietti aerei riguardanti gli aeroporti minori; incrementata la dotazione finanziaria per i laboratori di analisi

PALERMO – “Questa nuova manovra finanziaria è un ulteriore conferma dello stato di salute dei conti della Regione, dopo le numerose certificazioni ricevute dalle Agenzie di rating internazionali. Una manovra che conferma importanti interventi che incidono sui servizi, sulla qualità della vita dei cittadini e soprattutto lo sviluppo economico dei nostri territori. Fra questi spiccano sicuramente l’abolizione dell’addizionale comunale per i biglietti aerei riguardanti gli aeroporti minori tra cui quello di Birgi. Questo provvedimento renderà lo scalo trapanese ancora più competitivo ed attraente, facendone sempre più un elemento cardine dello sviluppo turistico e quindi della crescita economica della Sicilia occidentale.

L’altro provvedimento che ha una immediata ricaduta sui servizi per i cittadini è quello che riguarda l’incremento della dotazione finanziaria per i laboratori di analisi: un intervento che rafforza il sistema diagnostico e quindi la medicina preventiva nella nostra regione. La politica finanziaria ed economica del governo si conferma quindi strumento essenziale del percorso di rinascita e sviluppo avviato dal Presidente Schifani, col sostegno di tutta la maggioranza”.

Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’assemblea regionale siciliana commentando il voto di oggi pomeriggio (4 giugno).