Accoltella un uomo e la compagna. Arrestato dai Carabinieri un 18enne trapanese

FAVIGNANA – Lo scorso weekend i Carabinieri della Stazione di Favignana sono intervenuti presso la struttura sanitaria dell’isola in quanto erano giunte due persone, un 47enne e la compagna 45enne, con ferite da arma da taglio.

Dai primi accertamenti, i militari, raccogliendo le testimonianze dei feriti, sono subito riusciti a rintracciare e trarre in arresto, per lesioni personali aggravate, il presunto autore dell’accoltellamento (un 18enne), trovato nella propria abitazione con ancora addosso i vestiti sporchi di sangue.

Il giovane si sarebbe pure reso responsabile di minaccia aggravata in danno del personale sanitario intervenuto, anche sferrando calci sul mezzo di soccorso danneggiandolo.

Dopo l’udienza di convalida il 18enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari mentre il 47enne e la compagna feriti sono stati trasportati con l’elisoccorso all’ospedale di Palermo, con prognosi di diversi giorni.

Sono in corso accertamenti sul movente del vile gesto.