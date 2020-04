Accordo tra CRI Sicilia e Sicily by Car

PALERMO – La Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Sicilia e Sicily by Car hanno stretto un importante accordo per garantire, su tutto il territorio regionale, una maggiore mobilità di risorse e volontari.

In questo momento di emergenza le attività della CRI si sono intensificate, adattandosi a nuove esigenze per offrire supporto e assistenza alla persone più vulnerabili. In tutta la Sicilia i Comitati CRI hanno attivato una serie di servizi a supporto delle persone anziane sole, persone fragili o immunodepresse: spesa a domicilio, consegna farmaci e beni di prima necessità, trasporti sanitari, grazie all’attività senza sosta di migliaia di Volontari CRI che in questo momento non dimenticano chi è solo o in difficoltà.

Per supportare le attività della CRI nel territorio, Sicily by Car metterà a disposizione, gratuitamente per 30 giorni, otto vetture station wagon e due furgoni. Gli automezzi verranno presi in consegna presso le strutture di Palermo e Catania, e serviranno ad implementare la disponibilità di mezzi messi a disposizione dal Comitato Nazionale della CRI con altri operatori del settore.

“Sono onorato – ha commentato Tommaso Dragotto, Presidente Sicily by Car – per la realizzazione della partnership con la Croce Rossa Italiana. Questa iniziativa è motivo d’orgoglio e di privilegio per Sicily by Car ma, ritengo ancor più, sia anche nostro assoluto dovere. Poter contribuire alla lotta al Covid-19, con la messa a disposizione gratuita dei nostri mezzi, è un segnale per esprimere la mia personale vicinanza, e l’apprezzamento di tutti i collaboratori dell’azienda, allo sforzo eroico di tutti gli operatori sanitari, e del lavoro

della Croce Rossa in particolare.” E continua: “Solo con la collaborazione e le buone pratiche di tutta la società civile potremo sconfiggere questo terribile male. Sicily by Car non può quindi sottrarsi a quella che oggi è una chiamata alle armi contro un comune nemico. Sono certo che, grazie alla grande unità dimostrata dal popolo italiano, usciremo presto da questa gravissima situazione con un rinnovato senso di orgoglio nazionale e di

responsabilità sociale d’impresa”.

“Ho accolto con gioia – ha dichiarato Luigi Corsaro, Presidente della Croce Rossa in Sicilia – la realizzazione di questo accordo con un partner importante strategicamente in questo momento di emergenza.

Il Comitato Regionale con tutti i Comitati CRI della Sicilia sono impegnati a pieno per portare avanti #iltempodellagentilezza e dare assistenza a quante più persone riusciamo a raggiungere. Un ringraziamento al Presidente Tommaso Dragotto per la sensibilità dimostrata che ci permetterà di implementare ancora di più i nostri servizi a favore delle fasce più deboli delle nostre comunità”.

La nostra bella Sicilia è testimone che Il #iltempodellagentilezza è un circolo virtuoso di solidarietà ed umanità.