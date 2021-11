Acr Festa del Ciao 2021

MAZARA DEL VALLO – Si è celebrata sabato 30 ottobre 2021 la Festa del Ciao dei Ragazzi dell’Azione Cattolica Italiana della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo.

Nell’ambientazione della “sartoria”, realizzata all’interno dell’oratorio parrocchiale dagli educatori, hanno partecipato circa 120 ragazzi della fascia di età 8 – 14 anni.

A dare il via alla festa è stato don Giuseppe Lupo parroco della parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù.

A seguire ci sono stati i saluti della Responsabile A.C.R. Graziella Filancia e del Presidente Luciano Gancitano che hanno ringraziato i ragazzi e i loro genitori che ancora una volta hanno dato fiducia all’associazione e agli educatori affidandogli i loro figli in un momento ancora incerto a causa della perdurare emergenza sanitaria. Un saluto e ringraziamento è stato rivolto alla Responsabile Diocesana Giacoma Fazio che ha voluto essere presente alla festa.

Dopo la lettura del brano biblico di Lc. 4, 14-21 “Fissi su di lui”, i ragazzi sono stati suddivisi in quattro gruppi per giocare a realizzare il vestito su misura per loro utilizzando i seguenti laboratori sartoriali: stand manichini, stand la scatola del cucito, stand prendi le misure, e stand di che stoffa sei?

A fine gioco i ragazzi hanno scoperto chi saranno i sarti educatori per ogni gruppo che li accompagneranno per l’intero anno associativo 2021-22.