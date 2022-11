Acr Festa del ciao 2022

MAZARA DEL VALLO – Si è celebrata sabato 12 novembre 2022 la Festa del Ciao dei Ragazzi dell’Azione Cattolica Italiana della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo.

Nel “centro sportivo”, realizzato all’interno dell’oratorio parrocchiale dagli educatori, hanno esordito i ragazzi della fascia di età 8 – 14 anni.

Nell’anno della compagnia in cui il cammino dell’ACR ci invita a riflettere sul mistero della Chiesa, dove ognuno è chiamato a scoprire un carisma particolare, l’ambientazione che aiuta i ragazzi in questo percorso è quella degli sport di squadra.

Vogliamo allora accompagnare i bambini e i ragazzi a rispondere alla loro domanda di prossimità/accoglienza. «Vieni con me?» è la domanda che i bambini rivolgono agli adulti quando avvertono il bisogno di qualcuno che stia al loro fianco, che li rassicuri e dia loro la giusta dose di coraggio. È questa l’età̀ in cui si ha bisogno di tempo per conoscere nuove persone, per abituarsi a nuovi ambienti o lanciarsi in nuove esperienze. È un interrogativo che riconosce la presenza indispensabile degli adulti nel percorso di crescita dei piccoli, che chiedono di essere accompagnati, ad ogni piccolo passo, per avventurarsi laddove non si sentono completamente a proprio agio e acquisire così sicurezza e fiducia in sé stessi.

L’icona biblica che supporta questo percorso è il Vangelo di Matteo, capitolo 28 versetti 16-20. Nel Credo, subito dopo aver professato la fede nello Spirito Santo, diciamo: «Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica». C’è un profondo legame tra queste due realtà di fede: è lo Spirito Santo, infatti, che dà vita alla Chiesa, guida i suoi passi. Senza la presenza e l’azione incessante dello Spirito Santo, la Chiesa non potrebbe vivere e non potrebbe realizzare che Gesù risorto le ha affidato di andare e fare discepoli tutti i popoli (cfr. Mt 28,18). Evangelizzare è la missione della Chiesa, non solo di alcuni, ma la mia, la tua, la nostra missione.

I ragazzi sono stati accolti nel cortile parrocchiale, allestito per l’occasione come un campo da gioco, e già sistemato in cinque stand con i vari giochi: pallavolo, calcio, basket, tira la fune e gioco del fazzoletto. Ogni stand era dotato di un cartellone con la scritta “ragazzi che squadra – uno per tutti, tutti per uno – vieni con me?” con le impronte degli educatori e pronti per essere firmati dai ragazzi. Dopo la preghiera iniziale, la lettura dell’Icona biblica un breve saluto del presidente e della responsabile ACR, i ragazzi in cerchio hanno cantato l’inno, poi sono stati distribuiti in tutti gli stand e a rotazione hanno giocato. In seguito hanno fatto la conoscenza degli educatori dei vari gruppi e, dopo un momento di fraternità, hanno partecipato alla Celebrazione Eucaristica dove padre Giuseppe ha dato il mandato agli educatori che accompagneranno i ragazzi in questo nuovo anno associativo.

“Da soli si va veloci, ma insieme si va lontano” (Proverbio africano), con questo spirito di squadra è cominciata la grande avventura dei nostri ragazzi, con il nostro grande allenatore che è Gesù.