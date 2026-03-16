Acr Uscita per visita Altari di San Giuseppe 2026

MAZARA DEL VALLO – Sabato 14 marzo 2026 i Ragazzi dell’Azione Cattolica della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo hanno fatto un’uscita per andare a visitare gli Altari di San Giuseppe.

I ragazzi, accompagnati dai propri educatori e da qualche genitore, come prima tappa hanno visitato l’altare allestito presso la chiesa di San Michele Arcangelo dove ad accoglierli è stata suor Erina.

Suor Erina, dopo aver fatto una catechesi sulla vita di San Giuseppe e sulle virtù rappresentate dalle statue del ‘700 collocate all’interno della chiesa, ha presentato ai ragazzi le ultime due monache Benedettine di clausura ormai novantenni rimaste all’interno del convento che portano avanti la tradizione della produzione di alcuni dolci.

Numerose sono state le domande spontanee rivolte alle due monache da parte dei ragazzi.

La seconda tappa è stata la visita alla Chiesa di San Giuseppe dove gli altari sono stati realizzati dalle scuole, associazioni, movimenti, e gruppi cittadini avente come tema “Quel pane necessario” (Lettera Pastorale del Vescovo). Anche la comunità Germoglio di Speranza del Movimento Fede e Luce A.p.s. della Parrocchia ha allestito un proprio Altare e ha donato un cesto con prodotti per l’infanzia.

L’uscita ha avuto come scopo quello di far capire ai ragazzi l’importanza delle nostre tradizioni che si tramandano da genitori a figli o meglio da nonni a nipoti.

