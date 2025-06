Ad Alessandro Preziosi e Giuseppe Zeno, il riconoscimento in memoria di Troisi nella XIV edizione di Marefestival Premio Troisi a Salina

SALINA – Alessandro Preziosi e Giuseppe Zeno riceveranno il Premio Massimo Troisi sull’isola di Salina in occasione del Marefestival, giunto alla XIV edizione, che ogni anno celebra e ricorda il compianto artista napoletano, venuto a mancare nel 1994, nei luoghi del suo ultimo set de Il Postino. Prenderà il via venerdì 13, fino a domenica 15 giugno, la manifestazione in cui i due artisti saranno protagonisti sul palco delle piazze di Santa Marina Salina e Malfa, i comuni isolani in cui si svolge la manifestazione, patrocinata da Rai Sicilia e con media partner la TGR.

Seguiti da un pubblico eterogeneo e capaci di spaziare tra cinema, teatro e tv, Preziosi e Zeno tra l’altro hanno in comune con Troisi l’origine napoletana e arricchiranno il parterre di ospiti della manifestazione tra cui l’ospite d’onore Cristina Comencini, gli attori Massimo Boldi, Ezio Greggio, Marina Suma e Maria Grazia Cucinotta, interprete de Il Postino e madrina dell’evento fin dalla prima edizione e i cantautori Daria Biancardi, Mauro Di Maggio, Peppe La Spada e il regista italo-egiziano Luca Sherif.

Per celebrare Troisi, sarà fatta un’approfondita retrospettiva a 360 gradi con proiezioni di alcuni da lui diretti, interpretati e documentari dedicati: “Ricomincio da tre” (1981), “Morto Troisi, Viva Troisi” (1982), “Scusate il ritardo” (1983), “Non ci resta che piangere” (1984), “Le vie del Signore sono finite” (1987), “Pensavo fosse amore, invece era un calesse” (1991) e, naturalmente, “Il Postino” (co-regia di Michael Redford, 1994); due pellicole firmate dal maestro Ettore Scola con protagonista Troisi, “Splendor” (1989) e “Il viaggio di capitan Fracassa” (1990); infine, due recenti documentari su Troisi, “Laggiù qualcuno mi ama” di Mario Martone (2023) e “Il mio amico Massimo” di Alessandro Bencivenga (2023).

Tra le proiezioni di quest’anno anche il documentario “La Teoria dei contrasti” realizzato da Duca di Salaparuta per la regia di Carlo Loforti che parla dei contrasti e della contraddizioni dell’area di Bagheria, Aspra e Casteldaccia, nel Palermitano; “Alida” di Mimmo Verdesca (2022), dedicato alla celebre attrice Alida Valli e la commedia “Amici per caso” di Max Nardari (2024) che vanta la partecipazione di Marina Suma, tra i premiati di quest’anno. Tra le opere prime anche il documentario “Iraq, heritage and horizons (2024, diviso in due episodi) di Giuseppe Pirrotta e Dominikia Sankowska.

Nella foto, Alessandro Preziosi e Giuseppe Zeno.