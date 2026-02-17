Adempimenti in materia di propaganda elettorale in preparazione del referendum del 22 e 23 marzo

TRAPANI – Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.

Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Norme in

materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.

Precisazione del quesito referendario.

Adempimenti in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica. Partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e promotori del referendum.

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, si informa che con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dello stesso giorno, è stato quindi precisato che il referendum popolare confermativo, già indetto con il citato

D.P.R. 13 gennaio 2026, si terrà sul seguente quesito:

«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?».

In relazione a tanto, si comunica che la Direzione Centrale per i Servizi Elettorali ha provveduto alla predisposizione di un nuovo manifesto analogo a quello di convocazione dei comizi (Modello n. 1/REF). L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. procederà alla stampa e spedizione del nuovo manifesto che verrà distribuito, da parta di questa Prefettura, ai comuni in ragione di due esemplari per sezione, più scorta. Tale manifesto, a firma del Sindaco (o di altro organo di vertice del Comune), dovrà essere consegnato ai presidenti degli uffici di sezione nel numero di due esemplari per seggio e affisso all’interno del seggio stesso, in luogo di quello precedentemente inviato. Il manifesto medesimo, il cui modello si trasmette anche in formato Word, dovrà essere altresì pubblicato dai comuni nei rispettivi albi pretori online, in aggiunta a quello già pubblicato il 5 febbraio scorso.

