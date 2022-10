Adoc Trapani. Gioacchino Allotta confermato presidente 

TRAPANI – Il trapanese Gioacchino Allotta è stato confermato all’unanimità presidente Adoc Trapani, l’associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori della Uil. È stato eletto ieri pomeriggio (24 ottobre) in occasione del congresso territoriale svoltosi nei locali della Uil di Trapani. Vicepresidente è stato eletto Stefano Anselmi, tesoriere Giuseppe Tumbarello. Presente ai lavori congressuali […]

TRAPANI – Il trapanese Gioacchino Allotta è stato confermato all’unanimità presidente Adoc Trapani, l’associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori della Uil. È stato eletto ieri pomeriggio (24 ottobre) in occasione del congresso territoriale svoltosi nei locali della Uil di Trapani. Vicepresidente è stato eletto Stefano Anselmi, tesoriere Giuseppe Tumbarello.

Presente ai lavori congressuali il segretario generale Uil Trapani Tommaso Macaddino.

“I consumatori, in questo momento storico, hanno bisogno più che mai di essere tutelati e difesi, in considerazione dei continui rincari per consumi alimentari ed energetici – afferma Allotta -. L’Adoc a livello nazionale e regionale ha già messo in campo delle iniziative che porteremo anche sul territorio trapanese, in stretta collaborazione con la Uil Trapani e l’ufficio legale”.