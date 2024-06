Adrenalina pura al 22° Slalom dell’Agro Ericino, Campionato Italiano Slalom

VALDERICE – Il Promoter Kinisia è pronto a far rombare i motori per il “22° Slalom dell’Agro ericino“, quarta tappa del Campionato Italiano Slalom e gara valida per il Campionato Siciliano con coefficiente 1.5. L’imperdibile appuntamento per gli amanti delle emozioni forti si svolgerà domenica 16 giugno lungo il celebre e impegnativo percorso della Cronoscalata Monte Erice.

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte e si chiuderanno mercoledì 12 giugno alle ore 12:00. Le attività prenderanno il via sabato 15 giugno con la verifica unica (dalle ore 10.00 alle ore 13.00) e le verifiche sportive e tecniche che si svolgeranno dalle 15:00 alle 19:30 nella zona pedonale di Lido Valderice.

Tra le novità di quest’anno, il briefing con i piloti che si terrà sabato 15 giugno, dalle ore 17:00 alle 19:30, presso il Camping di Lido Valderice.

Il tracciato dello Slalom dell’Agro ericino, lungo 4 km, metterà a dura prova i concorrenti con undici insidiose barriere di rallentamento. Saranno presenti tutti i leader del Campionato Italiano, pronti a sfidarsi in questa avvincente gara di abilità e velocità tra i birilli.