Aeronautica Militare. Bando per 300 Allievə Maresciallə

ROMA – On line il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 29° corso biennale (2026 – 2028) di 300 Allievə Maresciallə dell’Aeronautica Militare.
Questi i requisiti:
- essere cittadinə italianə;
- aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (o titoli di studio equipollenti o equivalenti conseguiti all’estero);
- aver compiuto il 17° e non aver superato il 26° anno di età;
- avere l’idoneità psico-fisica e attitudinale e se minorennə, avere il consenso dei/delle/del genitore/trice/i.
Per inviare la domanda di partecipazione c’è tempo fino al 29 aprile 2026.