AGCI: Oggi seminario “Il lavoro agricolo di qualità” del progetto Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al Centro-Sud

TRAPANI – Oggi Venerdì 31 marzo, alle ore 16.30, presso l’hotel Vittoria a Trapani si svolgerà il seminario sul lavoro agricolo di qualità del progetto Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al Centro-Sud (Diritti in Agricoltura attraverso Approcci Multistakeholder e Multidisciplinari per l’Integrazione e il Lavoro giusto), organizzato da AGCI. Il progetto, che vede Flai CGIL come capofila, è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche d’Integrazione e prevede interventi di integrazione socio-lavorativa finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e rappresenta una proposta di dignità e di qualità realizzata mediante il protagonismo dei soggetti istituzionali, delle parti sociali ed economiche e del terzo settore.

Saranno presenti: Giovanni Basciano, responsabile regionale AGCI-AGRITAL Sicilia, Pina Sodano, coordinatrice Nazionale Diagrammi Sud AGCI-CRIS, Tonino Russo, segretario generale Flai CGIL Sicilia, Alessia Cassia, referente Sicilia OIM, Giuseppe Aleo, presidente provinciale Trapani COPAGRI, Giuseppe Amato, direttore INPS Trapani. Modera Giuseppe Gizzi, responsabile relazioni industriali AGCI Nazionale.