Agenzia delle Entrate: l’11 agosto 2025 è il termine di scadenza del concorso per l’assunzione di 2700 funzionari/e per attività di controllo e servizi fiscali

ROMA – Scade l’11 agosto 2025 il termine per la domanda di ammissione al concorso dell’Agenzia delle Entrate per l’assunzione a tempo indeterminato di 2700 funzionari/e giuridico-tributario per attività di controllo e servizi fiscali. I posti saranno così ripartiti in tutto il territorio nazionale:

Abruzzo 70 posti.

Basilicata 30 posti.

Calabria 95 posti.

Campania 222 posti di cui 5 per la sezione territoriale sud del Settore Contrasto illeciti (sede di Napoli) – Divisione Contribuenti.

Emilia-Romagna 160 posti.

Friuli-Venezia Giulia 59 posti.

Lazio e Strutture Centrali 463 posti di cui 170 per le Strutture Centrali.

Liguria 68 posti.

Lombardia 555 posti di cui 10 per la sezione territoriale Lombardia del Settore Contrasto illeciti (sede di Milano) – Divisione Contribuenti.

Marche 60 posti.

Molise 30 posti.

Piemonte 158 posti.

Puglia 165 posti di cui 5 per la sezione territoriale sud del Settore Contrasto illeciti (sede distaccata di Bari) – Divisione Contribuenti.

Sardegna 65 posti.

Sicilia 165 posti di cui 5 per la sezione territoriale sud del Settore Contrasto illeciti (sede distaccata di Palermo) – Divisione Contribuenti.

Toscana 50 posti.

Trento 85 posti.

Umbria 35 posti.

Valle d’Aosta 15 posti.

Veneto 150 posti.

Per candidarsi è necessario avere conseguito una delle lauree indicate nel bando; ai fini della selezione si terrà una unica prova scritta.