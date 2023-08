Aggravamento di misura cautelare per un minorenne. Trasferito in comunità

TRAPANI – I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Tribunale per i minorenni di Palermo, un ragazzo che è stato collocato in comunità.

Il giovane era stato arrestato lo scorso mese di luglio dai Carabinieri che, durante il controllo dei soggetti sottoposti a misure cautelari, lo avevano sorpreso nascosto all’interno di un locale caldaia pertinente l’immobile, mentre confezionava sostanze stupefacenti.

In quell’occasione, secondo i Carabinieri, il minorenne era stato trovato in possesso di circa 30 gr. di crack, 25 gr. di hashish e circa 700€ in banconote di vario taglio e per il ragazzo era stato disposto dall’Autorità Giudiziaria l’obbligo di permanere a casa dei genitori.

I Carabinieri hanno pertanto continuato a seguire i movimenti del giovane e ritengono che lo stesso abbia ripetutamente violato le prescrizioni del giudice che, valutati gli elementi raccolti dai militari dell’Arma, ha deciso di disporre la collocazione in comunità.