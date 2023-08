Aggravamento di misura cautelare per un pregiudicato 50enne. Va in carcere

MAZARA DEL VALLO – I Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo hanno arrestato un pregiudicato 50enne del posto in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Marsala.

L’uomo, in atto sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie, avrebbe più volte disatteso quanto imposto dal giudice tanto da rendere necessaria l’applicazione di una misura più restrittiva. Il 50enne pochi giorni fa infatti è stato sorpreso ed arrestato dai Carabinieri sotto casa dell’ex moglie che spaventata aveva richiesto aiuto ai militari dell’Arma.

Al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso il Carcere Pietro Cerulli di Trapani.