Aggravamento di misura per un 38enne

MAZARA DEL VALLO – I Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo hanno arrestato, in esecuzione un provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dal Tribunale di Agrigento, un uomo classe 1985 per aver violato le prescrizioni imposte dal Giudice.

L’odierno provvedimento scaturisce dalle reiterate violazioni commesse dal 38enne. L’uomo, ristretto presso una comunità di recupero, secondo i Carabinieri avrebbe posto in essere reiterate condotte minacciose e pericolose nei confronti dei dipendenti e degli altri ospiti della struttura. Il 38enne si trovava ristretto presso la comunità per i reati di minacce, percosse e atti persecutori commessi lo scorso anni in danno della madre.

L’arrestato terminate le formalità di rito veniva tradotto presso il carcere “Pietro Cerulli” di Trapani.