Aggravamento di pena. In carcere pregiudicato 67enne

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – I Carabinieri della Stazione di Castellammare hanno arrestato, in esecuzione ad un’ordinanza di aggravamento emessa dal Tribunale di Trapani, il pregiudicato 67enne che la vigilia di Natale è evaso dai domiciliari per recarsi sotto casa della ex moglie violando le prescrizioni del giudice che gli impongono il divieto di avvicinamento alla […]

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – I Carabinieri della Stazione di Castellammare hanno arrestato, in esecuzione ad un’ordinanza di aggravamento emessa dal Tribunale di Trapani, il pregiudicato 67enne che la vigilia di Natale è evaso dai domiciliari per recarsi sotto casa della ex moglie violando le prescrizioni del giudice che gli impongono il divieto di avvicinamento alla stessa.

In quell’occasione i Carabinieri non trovandolo a casa si sono subito portati presso il domicilio della moglie dove lo hanno trovato intento a guadagnare l’ingresso dell’abitazione suonando ripetutamente il campanello.

A seguito delle reiterate violazioni alle misure cautelari cui era in atto sottoposto è scaturito l’odierno provvedimento a seguito del quale si sono aperte per lui le porte del carcere di Trapani dove è stato tradotto disposizione dell’Autorità Giudiziaria.