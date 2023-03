Aggredisce I Carabinieri e li minaccia con una spranga di ferro. Arrestato un nigeriano

CUSTONACI – Arrestato dai Carabinieri della Stazione di Custonaci per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali dopo che si è scagliato contro i militari dell’Arma con una spranga di ferro.

L’uomo, un nigeriano di 38 anni, colpito e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, è stato arrestato dai Carabinieri già due volte nel solo mese di febbraio per aver disatteso le disposizioni imposte dal Giudice. Lo straniero, infatti, era stato sorpreso nelle immediate vicinanze del posto di lavoro della vittima in violazione del citato provvedimento.

Da queste violazioni ne è scaturito un aggravamento della pena che ha previsto per l’indagato un provvedimento di divieto di dimora nel comune di Custonaci. Tale misura ha fatto andare su tutte le furie il 38enne che, alla vista dei Carabinieri, giunti per la notifica della nuova misura cautelare, li aggrediva con calci, pugni e spintoni fino a minacciarli con una spranga di ferro. Con non poche difficoltà l’uomo è stato bloccato e arrestato dai militari che hanno riportato delle lesioni per le quali è stato necessario l’intervento dei sanitari.

A seguito del giudizio direttissimo il Giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per lo straniero che è stato pertanto ristretto presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani.