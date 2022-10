Aggrediscono e tentano di rapinare dei coetanei. Arrestati 2 minorenni dai Carabinieri

TRAPANI – I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Trapani hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare di collocamento in comunità e di permanenza domiciliare emessa dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Palermo, nei confronti di due giovani pacecoti presunti responsabili di aver tentato di rapinare dei coetanei nel centro storico […]

TRAPANI – I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Trapani hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare di collocamento in comunità e di permanenza domiciliare emessa dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Palermo, nei confronti di due giovani pacecoti presunti responsabili di aver tentato di rapinare dei coetanei nel centro storico di Trapani, causando loro delle gravi lesioni personali.

L’attività investigativa condotta dai militari dell’Arma, avvalendosi anche di elementi forniti da persone informate sui fatti e delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza della zona, consentiva di ricostruire le fasi dell’aggressione e di identificare compiutamente i due indagati, delineando così un grave quadro indiziario, pienamente condiviso dall’Autorità Giudiziaria.

Gli aggressori, dopo essersi avvicinate alle vittime con un pretesto, le avrebbero successivamente seguite fino alla loro autovettura, ove li avrebbero aggrediti con calci e pugni, intimandogli di consegnare il denaro in loro possesso. Tuttavia, grazie all’avvicinarsi di alcuni passanti, desistevano dal loro intento dandosi a repentina fuga. Durante l’aggressione una delle vittime riportava un trauma facciale con rottura delle ossa nasali e di un dente con una prognosi di 15 giorni.

Espletate le formalità di rito sono stati accompagnati uno presso una comunità del trapanese mentre l’altro in regime di permanenza domiciliare presso la sua abitazione.