Aggressione a medico e infermiera all’ospedale Ajello di Mazara del Vallo. Solidarietà della Uil Fpl Trapani

MAZARA DEL VALLO – “Massima solidarietà alla dottoressa e alla infermiera ferite la scorsa sera mentre erano in servizio al pronto soccorso di Mazara a causa di un uomo andato in escandescenza per futili motivi”. Ad affermarlo è il segretario generale della Uil Fpl di Trapani Giorgio Macaddino. “Un fatto grave – aggiunge -, che […]

MAZARA DEL VALLO – “Massima solidarietà alla dottoressa e alla infermiera ferite la scorsa sera mentre erano in servizio al pronto soccorso di Mazara a causa di un uomo andato in escandescenza per futili motivi”.

Ad affermarlo è il segretario generale della Uil Fpl di Trapani Giorgio Macaddino.

“Un fatto grave – aggiunge -, che il sindacato non può che condannare con forza e determinazione. Il personale sanitario tutto spesso presta assistenza sacrificando la propria vita persona, magari andando ben oltre gli orari di lavoro, mettendo a disposizione della collettività competenze, energie e tempo. Pur comprendendo i momenti d’ansia che taluni vivono recandosi in un pronto soccorso, la violenza non è mai giustificabile, e non si può perdere la pazienza, in situazioni che neppure si conoscono e che possono generare qualche attesa, specie in periodo di pandemia”.

“Pertanto – conclude – nel ribadire la vicinanza a questi due professionisti, ci auguriamo che l’Asp possa potenziare il servizio di vigilanza già esistente per garantire sicurezza al personale tutto, ma anche agli utenti del nosocomio”.