Aggressione insegnante a San Vito Lo CapoMarino (Uil Scuola Trapani). “Chi insegna deve sentirsi tutelato. Servono interventi strutturali”

SAN VITO LO CAPO – “Quanto accaduto questa mattina (29 maggio) nella scuola di primo grado di San Vito Lo Capo è un episodio gravissimo che lascia sgomenti e che impone una riflessione profonda sul clima educativo e sociale che sempre più spesso circonda le nostre scuole”.

Così il segretario territoriale della UIL Scuola Trapani, Fulvio Marino, commenta la vicenda del docente ferito da un giovanissimo all’interno dell’istituto comprensivo “Lombardo Radice – Fermi”.

“Al professore coinvolto – prosegue Marino – va la nostra piena solidarietà umana e professionale, insieme alla vicinanza a tutta la comunità scolastica, agli studenti, al personale e alle famiglie profondamente scossi da quanto accaduto”.

Per la UIL Scuola Trapani “non si può continuare a considerare questi episodi come semplici fatti isolati. La crescente aggressività nei confronti del personale scolastico rappresenta un’emergenza educativa e sociale che richiede interventi immediati e strutturali. La scuola non può essere lasciata sola”.

Secondo Marino “serve un’alleanza educativa forte tra istituzioni, famiglie e scuola, ma servono anche strumenti concreti di prevenzione, supporto psicologico, educazione al rispetto delle regole e tutela reale per chi ogni giorno lavora nelle aule”.

“I docenti – conclude il segretario UIL Scuola Trapani – svolgono una funzione fondamentale per la crescita civile delle nuove generazioni e devono poter operare in condizioni di sicurezza, serenità e rispetto. Non possiamo accettare che chi educa diventi bersaglio di violenza dentro i luoghi deputati alla formazione e alla convivenza civile”.