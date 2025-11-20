Agroalimentare: si alza il sipario del Taormina Food Expo 2025, quattro giorni di gusto, cultura e sostenibilità

TAORMINA – Si è alzato oggi (20 novembre) il sipario sul Taormina Food Expo 2025. L’atteso appuntamento con l’eccellenza enogastronomica siciliana e il suo dialogo con Malta ha preso vita questo pomeriggio al Parking Porta Catania di Taormina, dove un ricco programma di talk, show cooking, degustazioni e incontri B2B animerà la location fino a domenica 23 novembre.

Promosso da CNA Sicilia, l’evento si è inserito nel solco del prestigioso riconoscimento di “Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025” e a sostegno della candidatura UNESCO della cucina italiana, ponendosi come un volano per le imprese e una celebrazione della Dieta Mediterranea.

Si è partiti nel primo pomeriggio con la cerimonia di inaugurazione alla presenza delle autorità, i saluti di benvenuto e una visita guidata agli stand per un primo assaggio delle eccellenze in mostra. Il pomeriggio è stato all’insegna dell’internazionalità con i saluti della Delegazione Malta Food Agency, a sottolineare il legame tra le due isole. Successivamente nell’area Talk Show personalità del settore si sono confrontate in interviste esclusive. Clou della serata è stato il primo Show Cooking & Master Class di Vini, un dialogo per i sensi che ha presentato l’armonia tra i piatti gastronomici e i vini siciliani e maltesi. A seguire, l’apertura dell’Area Gourmet per degustare le prelibatezze scoperte. Gli stand hanno chiuso alle 21.30.