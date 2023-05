Ai Campionati Provinciali Studenteschi Poker di Medaglie per l’I.C. Lombardo Radice Pappalardo

CASTELVETRANO – Martedì 9 maggio, nella cornice dello stadio di atletica di Trapani, si sono svolte le fasi provinciali di atletica dei Campionati Studenteschi. L’I.C. Lombardo Radice Pappalardo ha partecipato alla manifestazione con una rappresentativa di otto alunni scelti durante le gare di istituto. Quattro ragazzi e quattro ragazze, tutti classe 2011, si sono misurati con le delegazioni delle scuole secondarie di primo grado di tutta la provincia e si sono sfidati nelle diverse specialità dell’atletica leggera in una giornata all’insegna del divertimento e del sano agonismo, gareggiando e sperimentando nuove specialità. Anita Barbera, Miriam Diliberto, Luigi Spano, Marco D’Anna, Baldassare Corso, Davide Spagnolo, Floriana Cappadonna e Monica Parrinello, allenate dal professore G. Cangemi, hanno ottenuto eccellenti piazzamenti: quattro in tutto le medaglie vinte dagli alunni dell’Istituto. Primo posto e medaglia d’oro per Floriana Cappadonna nella corsa categoria ragazze (600m), oltre alla medaglia di argento nel salto in alto. L’alunna Parrinello Monica ha ottenuto il secondo posto e la medaglia d’argento nel vortex, senza farsi mancare anche il bronzo nei 60m categoria ragazze. L’alunna ha conquistato così l’accesso alle finali regionali. Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica, prof.ssa Maria Rosa Barone, per il grande risultato ottenuto dagli studenti e dal loro docente che con costanza e impegno si sono dedicati alla preparazione di questo importante appuntamento sportivo, che consolida la promozione del valore della cultura dello sport, da sempre ricercata dall’I.C. Lombardo Radice Pappalardo. Il gioco e lo sport sono ritenuti, infatti, strumenti straordinari per costruire competenze trasferibili in altri contesti di vita: aiutano lo sviluppo cognitivo, sociale e affettivo dei giovani e favoriscono un maggiore livello di attenzione