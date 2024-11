Ai domiciliari continuano a spacciare e coltivare droga. Arrestati

MAZARA DEL VALLO – I Carabinieri della Compagnia di Mazara, a seguito di un’articolata indagine antidroga, hanno arrestato due fratelli di 28 e 23 anni per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due fratelli, agli arresti domiciliari dal luglio scorso per analogo reato, sarebbero stati sorpresi a gestire e detenere una piantagione di marijuana e oltre 2 kg. di hashish.

Dalle perquisizioni eseguite dai militari dell’Arma presso un fondo agricolo e in un’attività commerciale riconducibili ai due sono state rinvenuti:

una piantagione videosorvegliata di 125 piante di marijuana di altezza tra i 30 e i 50 cm., alcune piantumate e altre in essiccazione;

20 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 2 kg.;

400 gr. di marijuana.

Tutta la droga è stata sequestrata mentre per i fratelli è scattato l’arresto.