Airgest interessata ai voli per San Pietroburgo e la Russia

TRAPANI – Il direttore generale di Airgest, società di gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, Michele Bufo ha preso parte all’inaugurazione del primo ufficio del turismo di San Pietroburgo in Italia, alla presenza dei rappresentanti del consolato e dell’ambasciata russa. «Un evento importante e partecipato – ha commentato il direttore di Airgest, Michele Bufo – ed è significativo che la prima apertura sia stata proprio in Sicilia, a cui seguiranno Milano e Roma». Unico rappresentante degli aeroporti siciliani presente all’incontro, il direttore Michele Bufo ha affermato: «C’è la nostra disponibilità, e quella della Regione siciliana, nostro socio di maggioranza, a creare le condizioni per sviluppare rotte dirette con la Russia e San Pietroburgo, specialmente in questa fase in cui voli diretti in Sicilia non ce ne sono più. Interessante è stato anche confrontarsi con tutti gli operatori del settore. Auspichiamo che queste premesse siano da sprone per le compagnie aeree». All’apertura palermitana dell’ufficio Visit Petersburg, la struttura di promozione turistica della città russa dedicata ai mercati esteri, hanno partecipato Evgeny Panteleev, console generale della Federazione Russa a Palermo, Nadezhda Petrova, direttrice generale dell’ufficio statale di Informazione turistica di San Pietroburgo, Anna Nevinskaia, vice direttrice generale per lo Sviluppo dei progetti dell’ufficio statale di Informazione turistica di San Pietroburgo e Arnold Rish, vice presidente senior del Soviet del Turismo di San Pietroburgo. A gestire gli uffici del capoluogo siciliano, in via Liberta 97, sarà il tour operator siciliano Bts Tourism & Travel guidato da Alfio La Ferla, operatore del mercato turistico russo in Sicilia, che si occuperà anche delle sedi di prossima apertura a Roma e Milano.